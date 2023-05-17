أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود الدفعة (62)

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود الدفعة (62) في ملعب جامعة الملك سعود (الأول بارك) بالمدينة الجامعية بالدرعية.

ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض كان في استقباله صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود كلمة قال فيها “نرحبُ بكم جميعًا في رحاب جامعة الملك سعود في هذه المناسبة التي تسعد فيها الجامعة بتخريج الدفعة الثانية والستين من طلابها، تحت رعايةِ سموِّ أمير منطقة الرياض، الذي يحرصُ دائمًا على دعم الجامعة، والعناية بمخرجاتها، ومشاركة أبنائه هذه الفرحة التاريخية.. بعد أن نَهلوا من مناهل العلوم في الجامعة، وتزودوا منها بالمهارات والكفايات والمعارف التي تؤهلهم لبناء مستقبلهم العلمي؛ وذلك بفضل اللهِ ثم بفضلِ دعم القيادة الرشيدة حفظها اللهٌ”.

وفي ختام الكلمة رفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على اهتمامهما المستمر بالتعليم، كما شكر سموِّ الأميرَ فيصل بن بندر على تشريفه ودعمه الدائم لمناسبات الجامعة.

بعد ذلك ألقى الطالب المهندس عبدالعزيز الشهري كلمة الخريجين، عبر فيها عن سعادتهم بهذا اليوم السعيد الذي يفخر فيه كل طالب، بعد سنين مضت وأيام انطوت نتذكر فيها صعوبات انتهت بيوم الفرح والفخر.

بعدها شاهد سموه أوبريت بعنوان “خذ بيمناك الوثيقة” بعد ذلك تم السحب على جائزة الحفل للخريجين، ثم كرّم سموه الجهات الراعية.

الجدير بالذكر أن الطلاب المتخرجين في الدفعة (62) بلغ عددهم 8470 طالبًا في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، منهم 144 حاصلاً على درجة الدكتوراة، و59 نال الزمالة، وبلغ عدد الحاصلين على درجة الماجستير 758، والماجستير التنفيذي 241، والبكالوريوس 5835، والدبلوم المتوسط 1154 والدبلوم المشارك 42 والدبلوم العالي 237.