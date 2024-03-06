أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والفكر وجمعاً من المواطنين

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصره مساء اليوم، في جلسته الأسبوعية، عددًا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وعددًا من رجال الأعمال والمفكرين، وجمعاً من المواطنين.

ورحب سموه بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه دعم ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز دوره في مسيرة هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر، بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على الوطن المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنها وعزها واستقرارها، مثمناً ما تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من جهود واسعة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتجسيد صورة المملكة المتطورة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وجرى تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة, كما استمع سموُّه إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف المجالات العامة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساعد رئيس الاستخبارات العامة.