أمير الرياض يطلع على مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بالمنطقة المعد من قبل أمانة المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، للجنة الدفاع المدني الرئيسة التي تضم في عضويتها عدد من الجهات والقطاعات بالمنطقة.

وشاهد سموه، والحضور عرضًا مرئيًا مقدم من أمانة المنطقة حول مشروع تصريف مياه الامطار ودرء مخاطر السيول بالمنطقة.

واستمع لشرح عن استعدادات الأمانة لموسم السيول والأمطار لعام 1445هـ، وتغطية شبكات السيول في مدينة الرياض.

كما اطلع الأمير فيصل بن بندر، على المخطط الزمني لمشاريع شبكات السيول في مدينة الرياض الجاري طرحها وترسيتها.

وتابع سموه، عرضاً حول مشروع معالجة مواقع تجمعات مياه السيول والأمطار بمدينة الرياض، وعرض حول مشاريع التأهيل والتطوير البيئي لوادي السلي وروافده الجاري تنفيذها.

كما استمع لشرح حول مشاريع درء أخطار السيول الجاري تنفيذها في بلديات المنطقة، إلى جانب مناقشة تغطية مشاريع درء أخطار السيول المتوقعة حسب الخطة الخمسية لأمانة المنطقة والفرضيات التي قامت بها لاختبار تلك المشروعات.

حضر الاستقبال، أمين مجلس المنطقة علوش بن فارس السبيعي.