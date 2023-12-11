أمير الرياض يعزِّي أسرة ماجد مطر العتيبي

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قامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بزيارة عزاء ومواساة لأسرة المقدم طيار ركن ماجد مطر جزاء العتيبي -رحمه الله- وذلك في مقر العزاء بمدينة الرياض.

وكان في معية سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز.

وسأل سموُّه اللهَ العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها لسموِّه على تعازيه ومواساته، داعين اللهَ سبحانه أن يجزيَ سموَّه خيرَ الجزاء.