أمير الشرقية ونائبه يستقبلان منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، منسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ سموه منسوبي الإمارة بمناسبة الشهر الفضيل، وحثهم على بذل الجهود خلال شهر رمضان المبارك لخدمة المستفيدين، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة اليوم منسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول الشهر الفضيل، حاثهم على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة، في خدمة المستفيدين وتسيير الأعمال بجودة وإتقان.

حضر الاستقبالين وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات، وعدد من الموظفين.