أمير الشرقية يرأس اجتماع عمومية جمعية البر

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية في مكتبه اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماع الجمعية العمومية العادية، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2023م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير خطط الجمعية لتجويد خدماتها المقدمة للمستفيدين، وكذلك على ضرورة خدمة المستفيدين بأفضل وأسهل الطرق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، و اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية، وكذلك التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية، واعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2024م ، كما تم اعتماد تعيين مكتب (بودي والعمر -محاسبون قانونيون) مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية، عن العام المالي 2023م والعام المالي 2024م، وتشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تحديث اللائحة الأساسية للجمعية وفق النموذج الاسترشادي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.