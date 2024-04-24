أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في قصر البندرية بمحافظة الأحساء اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان بن أحمد السليمان وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدّم السليمان لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن مهام المركز ودوره في دعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعزز استدامتها ونموها والتعاون في ذلك مع القطاع العام والخاص بما يخدم التنمية الوطنية، وجعل المنشآت العائلية الوطنية قادرة على الاستدامة والنمو ومواجهة التحديات، كونها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.

وثمّن السليمان لسمو أمير المنطقة الشرقية دعمه واهتمامه بأعمال المركز.