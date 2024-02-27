أمير الشرقية يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، يرافقه وكيل الوزارة لخدمات المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد الجدعان، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن أحمد الحمزي.

وثمّن سموه جهود الوزارة وأهمية المشاريع التي تنفذها في المنطقة الشرقية لتحسين جودة حياة كل من يقيم في المنطقة وفق اختصاصات الوزارة.

بدوره نوّه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بدعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بمختلف مجالات الوزارة، والمشروعات التي تنفّذها في المنطقة، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به قطاعات البيئة والمياه والزراعة في تحقيق رؤيتها نحو بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي، وتسهم في الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة.