أمير الشرقية يوجه بتقديم سبل الرعاية للمصابين في حادث تصادم مركبتين في البطحاء

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمتابعة حالة المصابين وتقديم سبل الرعاية الصحية كافة لهم، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين في الحادث الذي وقع صباح اليوم على طريق (البطحاء- حرض) بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

وقد باشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء – حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث التصادم، حيث ضمت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصاً وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص -رحمهم الله- وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبات.