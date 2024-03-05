أمير القصيم: الشركة السعودية للصناعات الدوائية تملك سجلًا مشرفًا من المنجزات بأعلى المواصفات العالمية

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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ما شاهده في مصنع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سيبماكو -، بأنه مدعاة للفخر والاعتزاز لما يقدمه من إسهام في تأمين الدواء للمستهلك والاكتفاء الذاتي من خلال تصنيع الأدوية والمنتجات الدوائية الحصرية التي تقوم الشركة بتصنيعها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم، مصنع سبيماكو الدوائية، بالمدينة الصناعية الأولى بمدينة بريدة، واطلع على جهود الشركة وإستراتيجيتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في صناعة الدواء.

وثمّن سموه جهود العاملين في شركة “سبيماكو الدوائية”, مفتخرًا بوجود كفاءات وطنية تعمل في جميع المجالات في الشركة بما نسبته 70%، وقال إن هذا المصنع الذي يتجاوز عمره 38 عامًا يعد أول مصنع للأدوية في المملكة العربية السعودية، وقد سجل منجزات مشرفة في تأمين صناعة الأدوية وتقنياتها في منتجاتها الدوائية وتصنيعها محليًا بأعلى المواصفات العالمية.

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد شهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تخلله كلمة لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الدوائية أحمد الجديع، الذي أوضح فيها أن الشركة تعد أول مصنع لتصنيع الأدوية في المملكة، وبلغ عدد المنتجات التي ينتجها المصنع 400 منتج دوائي في مختلف المجموعات العلاجية، ويعمل فيه أكثر من 700 موظف وموظفة من الفنيين والكيميائيين والصيادلة والمهندسين وأصحاب الخبرات.

وأشار إلى أن الشركة وانطلاقًا من مسؤوليتها حافظت على تحقيق الأمن الدوائي، وأسهمت في رفع الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد من السوق المحلي، وتمكنت من إنتاج أكثر من ملياري وحدة علاجية سنويًا بمختلف الأشكال الصيدلانية.

واستعرض الجديع مميزات مصنع الدوائية الذي يضم 22 خط إنتاج آلي لتصنيع كميات كبيرة، بالإضافة إلى خطي إنتاج مخصصين للأدوية عالية السمية تبلغ طاقتهما الإنتاجية 275 مليون وحدة علاجية سنويًا.

كما شاهد سموه عرضًا مرئيًا يحكي جهود الشركة في تصنيع الأدوية وتمكين الكفاءات وتأهيل الكوادر الوطنية في العديد من التخصصات الدوائية.