أمير القصيم: المنجزات التقنية المحققة في إمارة المنطقة تسهم في دعم برامج التحوّل الرقمي

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما تحقق لإمارة المنطقة من منجزات تقنية تسهم في دعم برامج التحوّل الرقمي وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك بعد أن شهد سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، تكريم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، فريق إدارة تقنية المعلومات بإمارة القصيم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي, وذلك نظير تحقيق عدد من المنجزات التقنية النوعيّة في عدد من المجالات.

ونوه المهندس السواحة بحرص إمارة القصيم وبمتابعة سمو أمير المنطقة على التحول الرقمي ومواكبة التطور والأسبقية في مسارات التميز لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً دعم ومساندة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للمضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات.