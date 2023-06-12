أمير القصيم : رجال الأعمال في بلادنا الغالية يتنافسون على تخصيص الجوائز التقديرية للمتفوقين

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على تنافس رجال الأعمال في هذه البلاد الغالية على تخصيص الجوائز التقديرية للمتفوقين في التعليم، بفضل من الله وكرمه ، مبدياً تقديره لمبادرات رجال الأعمال ، مقدما كل الشكر والتقدير على هذه المبادرات الرائعة .

جاء ذلك بعد أن رعى سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم حفل جائزة فيصل بن مشعل لتكريم الطلاب المتفوقين بمحافظة الرس، برعاية رجل الأعمال مسعد بن سمار للعام الدراسي 1444/1443، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس وبارك سمو أمير القصيم لأبنائه الطلاب والطالبات هذا التميز والإبداع، مقدما شكره للزملاء في إدارة التعليم بمنطقه القصيم وتعليم الرس على جهودهم الكبيرة في مثل هذه الجوائز التحفيزية .

كما قدم سموه شكره وتقديره لرجل الأعمال مسعد بن سمار على رعايته المتواصلة لهذه الجائزة، وبذله لكل ما يشجع أبناءنا الطلاب المتفوقين، الذي ليس بغريب على رجال الأعمال في الوطن والمنطقة.

وكان سمو أمير القصيم قد شهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله كلمة للطلاب المتفوقين، ثمنوا فيها العناية والاهتمام اللذين يلقاها التعليم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه للمحافل التعليمية في المنطقة وتكريم وتحفيز الطلاب المتفوقين.

بعد ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًّا يحكي مسيرة الجائزة، ثم قدم طلاب من تعليم محافظة الرس أوبريتًا وطنياً بهذه المناسبة.

عقب ذلك، كرم سمو أمير القصيم راعيَ الجائزة مسعد بن سعود بن سمار على إسهاماته الفاعلة لدعم الطلاب المتفوقين.

وفي الختام تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المتفوقين بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، ومدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، وعدد من المسؤولين بالمنطقة