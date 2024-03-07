أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام الماضي 2023، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد حمدان سعيد الشهري .

وأشاد سموه بما تضمنه التقرير السنوي من جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها سواءً في مجال العمليات أو السلامة أو نشر خدمات الدفاع المدني بالمنطقة، وكذلك الإحصائيات وعدد الحوادث التي باشرتها فرق الدفاع المدني بالمنطقة، والمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وجولات الكشف والمعاينة التي نفذتها فرق السلامة بالقصيم، مبدياً تقديره لجهود مدير ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة متمنيا لهم التوفيق في اداء الأدوار المنوطة بهم.

واستمع سموه لإيجاز من مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات المختلفة التي تُسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.