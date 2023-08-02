أمير القصيم يتسلّم تقرير جمعية البر الخيرية الأهلية بمحافظة عقلة الصقور

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، جمعية البر الخيرية الأهلية بمحافظة عقلة الصقور، الذي يرصد جهود الجمعية خلال النصف الأخير من العام الهجري 1444هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي، يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بعقلة الصقور عبدالعزيز الحربي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ونوّه سمو أمير القصيم بما تحظى به الجمعيات الخيرية من دعم سخي ومتواصل من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، التي تسعى إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطن ، والذي كان له الأثر الأكبر في استمرار نجاحات العمل الخيري.

كما أشاد بجهود جمعية البر بمحافظة عقلة الصقور، لدورها في رعاية الأسر المستفيدة منها ماديا وعينيا وتأهيلهم ببرامج تنموية من خلال استثمار المبادرات الوطنية والشراكات مع الجهات ذات المسؤولية المجتمعية.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أدوار الجمعية وأهدافها والمستفيدين منها والبالغ عددهم 12794 مستفيدا فيما بلغ إجمالي عدد المشاريع المنفذة لفروع الجمعية قرابة 20 مشروعا.