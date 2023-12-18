أمير القصيم يدشن مشاريع بلدية وتنموية بمركز البصر بتكلفة بلغت أكثر من 44 مليون ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، المركز الحضاري بمركز البصر، وعددًا من المشاريع التنموية بالمركز ، بتكلفة بلغت أكثر من 44 مليون ريال، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأشاد سموه بوجود 20 مركزًا حضاريًا متوزعًا في مدن ومحافظات المنطقة، بمواصفات وتجهيزات مميزة بالقاعات والتقنية الحديثة، لتحتضن المناسبات الوطنية والفعاليات التي تشهدها المنطقة.

ونوّه الأمير فيصل بن مشعل بما حظيت به المنطقة من مشاريع الخير والنماء بدعم من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المشاريع البلدية التي جرى تدشينها بمركز البصر تضاف إلى منظومة المشاريع الحديثة التي أُنجزت مؤخرًا لتحسين جودة الحياة ، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ، مثنيًا على جهود أمانة المنطقة ، ودور بلدية مركز البصر في التحسين والتطوير وإنجاز المشاريع مما ينعكس على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

واطلع سمو أمير منطقة القصيم خلال تدشين المركز الحضاري بالبصر على المشاريع التي أنجزت من قبل بلدية البصر ، منها المركز الحضاري ، الذي يتسع لأكثر من 600 شخص على مساحة 18 ألف م2 ، وميدان الوطن ، وميدان العيون الساهرة ، وحديقة ومضمار مركز المليداء ، ومنتزه الغماس ، بالإضافة إلى مشاريع نزع الملكيات ، لتنفيذ الطرق ، وتأهيل وصيانة الأسفلت بالبصر والمراكز التابعة لها ، وربط مخطط الإسكان في خب الروضان بالدائري ، كما اطلع سموه على المشاريع الخاصة والعقود الاستثمارية التي تبلغ قيمة استثماراتها قرابة 4 ملايين ريال.