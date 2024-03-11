أمير القصيم يدشّن حملة “جود القصيم” لتوفير 1171 وحدة سكنية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حملة جود القصيم التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية , بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة ببريدة .

وبارك سموه انطلاقة الحملة ضمن حملة “جود المناطق” التي تشارك فيها إمارة منطقة القصيم وتسعى إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 1171 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

وتهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة والذين أصبحوا ينعمون بالاستقرار نتيجة المساهمات المجتمعية من أفراد المجتمع ومؤسساته.

الجدير بالذكر أن منصة “جود الإسكان” من خلال حملتها “جود المناطق” تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، حيث حققت المبادرات الإنسانية التي أسهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود من تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.