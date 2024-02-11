أمير القصيم يدشّن هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي للسنة الثامنة على التوالي

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور، التي تمثل تسيير 10 شاحنات محملة بـ 150 طنًا من التمور، و 4 شاحنات محملة بـ 10 آلاف كرتون مياه، ستتوجه إلى 3 مناطق بالحد الجنوبي.

ووصف سمو أمير المنطقة أن هذه الهدية تُمثل عادة سنوية لأهالي المنطقة وتعد هذه السنة الثامنة لدعم جنودنا الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي، وإهدائها لهم مع قرب دخول شهر رمضان، مؤكداً أن هذا الإهداء شيء يسير وقليل مما يقدم لإبطال الوطن الذي يقدمون أراوحهم فداء للوطن، معبراً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة.

حضر التدشين وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظو المحافظات بالمنطقة.