أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقيتي تعاون بين الغرفة التجارية بالرس وبلدية وجمعية التنمية بمحافظة أبانات

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، توقيع اتفاقيتي تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظة الرس وبلدية وجمعية التنمية الاجتماعية في محافظة أبانات، تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتنمية المجتمع والوصول الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، محافظ أبانات حسين العتيبي, ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس فايز الحربي.

ومثّل توقيع الاتفاقية من الغرفة التجارية بمحافظة الرس رئيس مجلس الإدارة فايز الحربي، وبلدية أبانات رئيسها خالد الكثيري، وجمعية التنمية بمحافظة أبانات ثايب الرشيدي، وبارك سمو أمير منطقة القصيم توقيع الاتفاقيات، متطلعاً إلى تفعيلها وتأسيس لمشاريع تنموية لخدمة محافظة أبانات وأهاليها، مشيراً إلى أهمية تشجيع ونجاح الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتسهيل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو من يوجد فرص العمل، ويؤكد على تذليل الصعوبات أمام رواد الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد سموه أن برامج المشاركة المجتمعية تسهم في دعم برامج تحسين جودة الحياة، من خلال تعزيز برامج التنمية المشتركة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.