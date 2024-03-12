أمير القصيم يزور العلماء في منازلهم ويهنئهم بشهر رمضان

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، عددًا من العلماء وأصحاب الفضيلة القضاة في منازلهم بالمنطقة، وهنَّأهم خلالها بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد زار سموه رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم فضيلة الشيخ صالح المطرودي، والمشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني، وإمام جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة بريدة الشيخ عبدالله القرعاوي.

وهنأ سموه خلال الزيارة أصحاب الفضيلة بحلول الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة على المملكة وقادتها والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يرزقنا شكر نعمته، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك والأمة الإسلامية على خير حال في اجتماع كلمتها وتوحد صفها وصلاح أحوالها، وأن يحفظ لنا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وقد بادلَ أصحاب الفضيلة المشايخ سمو أمير القصيم التهنئة، مثمنين لسموه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكدين أنها تأتي تأكيدًا لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.