أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وجبة الإفطار خلال الزيارة التي قام بها، اليوم، لمديرية شرطة منطقة القصيم، للقاء رجال الأمن ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك، وتقديراً من سموه للدور البارز الذي يقوم به رجال الأمن، وما يقدمونه من عطاءاتٍ وتضحيات جعلت منهم أنموذجاً مشرفاً للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الزيارة عن سعادته بلقاء منسوبي الأمن من ضباط وضباط صفٍ وجنود وموظفين، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم، مشيراً إلى أنهم العيون الساهرة لأمن هذا الوطن، داعياً إلى تقدير هذه النعم العظيمة التي منّ الله علينا بها في هذه البلاد.

وأشاد بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم ووطنهم، مؤكداً سموه ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم غير محدود للقطاع الأمني بالمملكة بمتابعة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم.

من جانبه، عبّر مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، وخير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.