أمير القصيم يستقبل أصحاب الفضيلة والمسؤولين وأهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الجلسة الأسبوعية المسائية التي أقيمت الثلاثاء، بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين والأعيان من أهالي المنطقة.

ورفع سموه في بداية الجلسة، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعيده على القيادة والوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والإيمان والخير والبركات.

ونوه بالعناية والدعم اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لرعاية برامج الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال المبادرات والحملات المتعددة عبر المنصات الحكومية التي من بينها إطلاق حملة جود للإسكان لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة من خلال مستهدفها في جميع مناطق المملكة.

وأوضح سموه أن منطقة القصيم كانت من أوائل المناطق التي حرصت على توفير الإسكان للأسر الأشد حاجة من خلال برامج الإسكان التنموي، أو من خلال جمعية الإسكان الأهلية، في جميع أنحاء منطقة القصيم، حاثًا القائمين على الأوقاف الخيرية والميسورين من رجال الأعمال والقطاع الخاص على تعزيز دور المسؤولية المجتمعية في البنوك السعودية من خلال التوسع في برامجها المجتمعية لتشمل دعم مستهدفات حملة جود للإسكان، مشيرًا إلى أن الجميع مسؤول في نقل رسالة أهداف هذه الحملة، وإيصالها لجميع فئات المجتمع بما يحقق التطلعات المأمولة للحملة بالمنطقة.

من جانبه ثمّن مدير حملة جود الإسكان فهد بن عايد العنزي، دعم ومتابعة سموه للحملة في منطقة القصيم التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من بين مناطق المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن ذلك يعكس حرصه على الوصول إلى الأهداف المنشودة وتغطية مستهدفات منطقة القصيم من الحملة، التي تبلغ 1171 وحدة سكنية، مشيرًا إلى ما تهدف إليه الحملة من تأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة.

بدوره، أكد المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني خلال الجلسة، أن سمو أمير منطقة القصيم وضع برامج الإسكان من أولى اهتماماته لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة بالمنطقة من خلال برامج الإسكان الخيرية والتنموية، وأطلق مبادرة لتوفير السكن للأسر المحتاجة في محيط أسرتهم على أرضهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر ، وهذا يؤكد نهج القيادة الرشيدة وحرصها على توفير السكن للمواطنين المحتاجين، داعيًا رجال الأعمال والميسورين إلى التعاون ودعم حملة جود للإسكان لما فيها من خير عظيم وأجر كبير في هذا الشهر الفضيل.

فيما نوه القاضي بمحكمة الاستئناف الشيخ سليمان الربعي، بحرص سمو أمير منطقة القصيم على دعم برامج الإسكان، مبينًا أن حملة جود للإسكان تأتي باهتمام من القيادة الرشيدة في هذا الشهر الفضيل وهي مصدر اطمئنان للمستفيدين وتمتاز بالشفافية العالية، مشيرًا إلى أن التبرع للحملة من زكاة مفروضة أو صدقة نافلة فيها من الخير النافع للمتبرع الدنيا والآخرة مما يسهم في توفير السكن للفئات المستحقة.