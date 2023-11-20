أمير القصيم يستقبل الحميد بمناسبة ترشيحه رئيسا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، راشد الراشد الحميد، بمناسبة ترشيحه رئيساً للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه الحميد بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه بما يحقق مستهدفات اللجنة لخدمة الفئات المستهدفة من المجتمع، مشيداً بالدور الفاعل الذي تبذله اللجنة لخدمة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمختلف المجالات، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.

من جانبه، عبر رئيس لجنة رعاية السجناء عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مثمناً متابعة سموه ودعمه لأنشطة وبرامج اللجنة.