أمير القصيم يستقبل الفائزين بمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، الفائزين بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم ، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الدكتور عبدالله الجويبري.

وهنأ سموه الفائزين بهذه الجائزة التي تؤكد العناية الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لحفظة كتاب الله، ولدعم وتشجيع وتحفيز حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، وربط الناشئة بالقرآن، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه لأبنائه حفظة كتاب الله الكريم.