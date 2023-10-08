أمير القصيم يستقبل رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المكلف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المكلف سليمان السعيد، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من خلال عقد الشراكات المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبشراكة المؤسسة مع مصنع عوين للزي الموحد، الذي تشرف عليه جمعية الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة.

واستمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل خلال الاستقبال إلى شرح عن دور المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في تفعيل الشراكات المجتمعية بما يحقق المستهدفات المرجوة.