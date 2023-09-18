أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الزواج والتنمية الأسرية في البكيرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ البكيرية محمد العريفي، يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج والتنمية الأسرية في المحافظة محمد المحسن، وعددًا من أعضاء الجمعية، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وبارك سمو أمير القصيم تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد، مشيدًا بمستهدفات الجمعية التي لها دور اجتماعي في تنمية جميع مكونات الأسرة في الجوانب الوقائية والاستشارية وبناء الأسرة وتعزيز مقوماتها بما يكفل حفظ الكيان الأسري وحمايته عبر منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج النوعية التي تقدمها الجمعية.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن أهداف الجمعية وخططها وبرامجها المستقبلية وأنشطتها التي نفذتها خلال الأشهر الماضية، بما يحقق التطلعات المأمولة عن الدور الاجتماعي والأسري، مؤكدًا أن الجمعية قدمت المساعدة والدعم للمقبلين على الزواج من خلال صناديق الإقراض، بالإضافة إلى البرامج والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، والاهتمام بالجانب الأسري وإصلاح ذات البيّن.

وفي ختام اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية وتقريرًا تعريفيًا بالجمعية وأبرز أنشطتها.