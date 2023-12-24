أمير القصيم يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المكلف

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه اليوم ، الشيخ الدكتور عبدالله الجويبري بمناسبة تكليفه مديرًا عامًا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة ، يرافقه الشيخ فهد التويجري بمناسبة انتهاء تكليفه مديرًا للفرع .

وتمنى سموه للجويبري التوفيق في مهام عمله ، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الفرع وإداراته بالمنطقة في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها، وفي مجال التوعية والدعوة التي تخص جميع أفراد المجتمع.

كما نوه باهتمام ودعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالمساجد والدعوة والإرشاد ، مثمنًا جهود الشيخ التويجري خلال فترة توليه إدارة الفرع.

من جانبه عبر الجويبري عن شكره لسمو أمير القصيم على توجيهاته ومتابعته لأعمال الوزارة في المنطقة.