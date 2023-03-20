أمير القصيم يستقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه والوفد المرافق له، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، مشيداً بما تحقق من تطور وتقدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أسهم في تحقيق المملكة مستويات متقدمة بهذا المجال.

من جانبه نوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم سمو أمير المنطقة لمشاريع ومبادرات الوزارة، ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين ، مما انعكس بشكل كبير في إنجاز العديد من المشاريع التابعة للوزارة في وقتٍ وجيز.

واطلع سمو أمير منطقة القصيم على سير العمل في مشاريع البنية التحتية الرقمية ، والممكنات الرقمية أبرزها رفع عدد المنازل المغطاة بشبكة الألياف البصرية لأكثر من 3 أضعاف ونصف ، حيث ارتفعت من 36 ألف منزل في 2017 وصولاً إلى تغطية 132 ألف منزل ، وإيصال خدمات النطاق العريض اللاسلكي إلى 44.8 ألف منزل بقرى وهجر المنطقة من خط أساس 5 آلاف منزل.

كما استعرض وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرات وجهود الوزارة لتطوير وتوطين القدرات الرقمية في المنطقة، التي قادت إلى ارتفاع عدد العاملين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة ليصبح أكثر من 6.5 آلاف قوة بشرية تقنية، كما ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في القطاع في المنطقة من 44% لتتجاوز 78% ، وارتفعت نسبة مشاركة بنات الوطن في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة القصيم من 20.9 % في عام 2018 إلى 47.5% في العام 2022.