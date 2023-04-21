أمير القصيم يشارك في فعاليات “عيدنا في حينا”

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهالي حي الصفراء في مدينة بريدة احتفال عيد الفطر المبارك “عيدنا في حينا” الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية هذه المبادرات التي تعزز من اواصر المجتمع في مثل هذه المناسبات السعيدة ، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها مراكز التنمية الاجتماعية في احتفالات عيد الفطر المبارك، لما لها من أثر إيجابي اجتماعيا ، وتعزز اللحمة الوطنية وتنمية التكاتف والتآلف بين أبناء الوطن.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي.