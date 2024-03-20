أمير القصيم يشارك منسوبي الصحة طعام الإفطار

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، منسوبي الصحة بالمنطقة طعام الإفطار خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم.

وكان في استقبال سموه الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة، وقادة ومديرو عدد من القطاعات الصحية بالمنطقة، وبعض الأطباء والفنيين المناوبين.

وأكد سموه خلال الزيارة أهمية الدور الذي يقدمه أبطال الصحة من جهود وأعمال جليلة وإنسانية لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم، منوهاً بما حققه أبطال الصحة بالمنطقة من تميز في الأداء والحصول على مؤشرات متقدمة في معايير وزارة الصحة.

كما عبّر سموه عن سعادته بلقاء منسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين وموظفين، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم، داعياً إلى احتساب الأجر عند الله تعالى لما يقدمونه في مصلحة المرضى والمحتاجين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال الصحة في المجال الصحي خدمةً لدينهم ووطنهم، وترجمة الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لتوفير أفضل برامج الرعاية الصحية للمواطنين، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، للتسهيل على المستفيدين الحصول على الخدمات الصحية.