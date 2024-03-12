أمير القصيم يشيد بنمو معدلات التوظيف وانخفاض نسب البطالة بالمنطقة

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا الإشرافية لبرنامج التوطين بالمنطقة، أن النمو الملحوظ لمعدلات التوظيف، مع انخفاض نسب البطالة بمنطقة القصيم يأتي بفضل من الله ثم بفضل القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي حرصت على توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، وتشجيع القطاع الخاص انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على أبناء الوطن.

وأشاد سموه بجهود أعضاء اللجنة العليا لبرنامج التوطين بإمارة منطقة القصيم، الذي يضم في عضويته الجهات الحكومية المعنية، إذ أظهرت مؤشرات سوق العمل الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعاً في نسب التوطين وخفض معدلات البطالة بالمنطقة، لتصبح من أقل نسب البطالة في المملكة.

ورفع سمو أمير القصيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما غير المحدود وعنايتهما الكريمة بكل ما تشهده المنطقة من برامج ومشاريع تنموية واقتصادية أسهمت في توفير الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، مقدماً شكره للجهات الحكومية والخاصة جميعها.

ونوه سموه بما شهدته المنطقة من إطلاق منظومة متكاملة وسلسلة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب والفتيات كملتقى “فرصتي” وملتقيات التوظيف الخاصة بالقطاعات كالاتصالات والصناعة، وكذلك إقامة البرامج التطويرية والتأهيلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ودعم برامج ريادة الأعمال في المنطقة، مما عزز من الفرص الوظيفية.

وبيّنت الإحصاءات انخفاض نسبة البطالة بمنطقة القصيم إلى 5.1%، بلغت نسبة بطالة الذكور 2.5% ونسبة بطالة الإناث 13.1%، وأسهمت برامج تمكين المرأة بمنطقة القصيم في نمو نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل التقني إلى الضعف بنسبة 50.43% للربع الثالث من العام 2023، وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية يوظف قطاع النقل بمنطقة القصيم أكثر من 18 ألف موظف بنسبة توطين بلغت 17%، وتمثل حصة المرأة 28%، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل بمنطقة القصيم وفقاً لآخر إحصاء 39% لعام 2023.