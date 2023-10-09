أمير القصيم يصدر قرارًا باستحداث ثلاث وحدات إدارية جديدة

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، قرارًا باستحداث ثلاث وحدات إدارية جديدة ترتبط بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية بديوان الإمارة وهي وحدة الجولات الرقابية ووحدة المراجعة المالية ووحدة فحص الشكاوى.

وأكد سموه أهمية الوحدات الإدارية الجديدة لتطوير العمل الإداري وتحقيق الأهداف المرجوة منها لمراقبة سير العمل والتأكد من تطبيق جميع الأنظمة واللوائح والإجراءات المتبعة، إضافة إلى الهدف العام للإدارة المتمثل في حماية المال العام والحد من وقوع الأخطاء المالية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مسؤولو الإمارة لرفع كفاءة الأداء بمختلف المجالات وتعزيز العمل الجماعي الذي يعود أثره على جودة الأداء وخدمة الوطن والمواطن.