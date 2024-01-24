أمير القصيم يطلع على تقرير منجزات وأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

المناطق_واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، وذلك بعد اطلاع سموه على تقرير منجزات وأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لعام 2023 م .

وثمن سمو أمير القصيم الجهود المبذولة من منسوبي فرع وزارة البيئة بالمنطقة , متمنيا لهم التوفيق والسداد لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.

وتضمن التقرير الأدوار التي قام بها الفرع في جميع البرامج الزراعة والبيئية والوقائية بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بإصدار التراخيص والكشف عن الآبار المكشوفة والمحصنة وغيرها من البرامج .