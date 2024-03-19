أمير القصيم يطّلع على مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب لبرنامج جودة الحياة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب لبرنامج جودة الحياة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بمكتبه بالإمارة، لاستعراض تفاصيل المشروع ومستهدفاته، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر وفريق عمل البرنامج.

وأشاد سموه بالدور الذي يقوم برنامج جودة الحياة، مؤكداً بأنه سيكون له أثر كبير في دعم وتمكين الشباب وزيادة فرص العمل ، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح ، من خلال العديد من المسارات والمجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

وناقش الاجتماع تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للشباب ، التي تضمنت تحديد التوجه والمستهدفات للإستراتيجية في المملكة ، وتطوير مبادرات الفعّالة والمزودة بخارطة طريق واضحة ، كما تطرق الاجتماع إلى هيكل الحوكمة والهيكل المؤسسي المعني بمتابعة أعمال الإستراتيجية الوطنية للشباب .