أمير القصيم يكرم الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم، الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، والوفد المرافق له ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس شباب منطقة القصيم دهش الدهش.

واستمع سموه إلى نبذة عن أهداف الجائزة والمنافسة بين أبناء وبنات الوطن، مشيدًا بأهداف الجائزة، وإثراء مشاركة الفئات الشبابية بهذه المناسبة.

وكرم سموه الفائزتين من منطقة القصيم بجائزة الجامعة لأفضل عمل فني متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني في مجال أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي وهن : فيروز بنت محمد آل عنزان ، وبدرية بنت حمود الحربي.

من جانبه عبر رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه للجائزة من خلال تكريم الفائزين، مشيرًا إلى أن هذا التكريم للفائزين بجائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني يسهم في إثراء وتشجيع الجامعة على القيام بدورها المنشود في خدمة المجتمع بوصفها جامعة وقفية تحتل مكانتها في مسار العملية العلمية والتعليمية في المملكة.