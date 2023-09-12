أمير القصيم يكرّم مواطناً تقديراً لتعاونه مع الدفاع المدني بإنقاذ أحد المشاركين برياضة الهايكنج

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة، المواطن سودان العازمي، تقديراً لجهوده في الإسهام بإنقاذ أحد المشاركين في رياضة الهايكنج لاستطلاع جبل أبان الأحمر بمحافظة النبهانية، بحضور مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء عبدالله العتيبي.

وأشاد سمو أمير القصيم بمبادرة العازمي ورفاقه من أبناء المحافظة على إسهامهم في أعمال الإنقاذ مع الدفاع المدني بالمنطقة، من خلال إنقاذ أحد المشاركين برياضة الهايكنج، مؤكداً سموه أن ذلك لا يستغرب من أبناء الوطن المخلصين الذين لهم دور إنساني في كثير من المجالات.

من جانبه، ثمّن مدير الدفاع المدني بالمنطقة، حرص واهتمام سمو أمير القصيم على تقديره لجهود المخلصين من أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن سموه يتابع بشكل مستمر جهود وأعمال الدفاع المدني بما يحقق السلامة للجميع.