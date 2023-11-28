أمير القصيم يوجه بإطلاق مهرجان سنوي للحرف اليدوية بالمنطقة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق مهرجان سنوي للحرف اليدوية ليكون ضمن روزنامة الفعاليات والمهرجانات السنوية التي تشهدها المنطقة.

وأكد سموه أن المنطقة تتميز بوجود العديد من الحرفيين والحرفيات المتميزين في صناعة وإنتاج الحرف اليدوية من خلال التصاميم الإبداعية المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على الإرث الثقافي الأصيل للمملكة، حيث استفاد أكثر من 200 حرفي وحرفية من البرامج التدريبية المقدمة للحرفيين بالمنطقة، في حين بلغ عدد المنتجات الحرفية قرابة 6500 منتج وذلك خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان سيستقبل الحرفيين والحرفيات من جميع المناطق والمحافظات المجاورة للمشاركة في إبراز هذا التراث الوطني وتسويقه.

وقال: إن وجود مهرجان سنوي متخصص في الحرف اليدوية سيكون نافذة تسويقية وطنية على منتجات الحرفيين والحرفيات، وسيكون بإشراف فريق عمل متخصص من الجهات الحكومية والغرف التجارية بالمنطقة؛ ليسهم في تسويق هذه المنتجات والحرف اليدوية ، ويكون على قدر عال من المهنية والتنظيم الذي يعكس حجم الاهتمام والعناية بأبناء الوطن من الحرفيين والحرفيات.