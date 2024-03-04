أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة “مكافحة العبث بالإبل” لحماية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتشكيل “لجنة مكافحة العبث بالإبل” برئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وعضوية أمانة وشرطة المنطقة وشيخ الدلالين للإبل بسوق مدينة الأنعام ببريدة.

ويأتي توجيه سموه بتشكيل اللجنة لحماية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة والحفاظ على مكتسباتها والقيمة السوقية للسوق وما يعرض فيه، وبالأخص مدينة الأنعام وسوق الإبل لمنع أي من الممارسات التي من شأنها إجراء تغيير في الشكل الظاهري للحيوان عن الطبيعي تحت تأثير تدخل خارجي، بغرض المشاركة في المسابقات ورفع أسعارها مقارنة بما كانت عليه في السابق قبل العبث بها، الذي يعد أحد العوامل التي تهدد السلالات المتميزة في عالم الإبل، فسوق الإبل بمدينة الأنعام ببريدة أصبح مركزًا اقتصاديًا ومميزًا للمهتمين بالإبل والمتسوقين ولحفظه من العبث أو التلاعب.

وقد بدأت اللجنة تنفيذ مهامها عبر متابعة ما يُعْرَض بالسوق ونشر الوعي بين مرتاديه.