أمير القصيم يُدشّن حملة اليوم العالمي للسكري

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بديوان الإمارة اليوم، حملة اليوم العالمي للسكري، التي ينفذها تجمّع القصيم الصحي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سموه لشرح عن الحملة التي تتضمن جملة من البرامج العلاجية والتثقيفية والفعاليات الميدانية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول أضرار داء السكري في المجتمع، والتشجيع على التشخيص المبكر، والتوعية بطرق الوقاية من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني لتعزيز الصحة العامة.

وأكد سمو أمير القصيم على أهمية هذه الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي الصحي تجاه مرض السكري والوقاية منه، داعيا إلى تعزيز البرامج التوعوية كون الوقاية خير من العلاج، من خلال الاستفادة من المنصات الإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأضرار مرض السكري، والوقاية من مضاعفاته، وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.

وأشاد بما تشهد البرامج العلاجية المقدمة من خلال المراكز الطبية والجمعيات الصحية المتخصصة بالمنطقة، التي أصبحت مرجعاً لكثير من الأمراض والدراسات في مجال أمراض السكري، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتقديم الدعم والرعاية لجميع مرضى السكري الذين يحتاجون إليها، معبرا عن تقديره لجهود الفريق الطبي والتوعوية المشارك بفعاليات اليوم العالمي للسكري.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى بن محمد الحربي رعاية سمو أمير المنطقة للحملة، ومتابعته واهتمامه للبرامج الصحية بالمنطقة التي تأتي ضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن برنامج وفعاليات الحملة تتوزع على مرحلتين، حيث ستنطلق المرحلة الأولى منها بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس وتشمل الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمراكز التجارية والمضامير الرياضية والحدائق والأماكن العامة، فيما تتضمن المرحلة الثانية من الحملة تسيير 4 عيادات متنقلة تنطلق بالتزامن في وقت واحد لتغطية المناطق الطرفية، التي تشمل تقديم خدمات فحص السكر التراكمي، فحص شبكية العين، التثقيف الدوائي، فحص القدم السكري لمدة 7 أيام، مبينا أن عربات العيادات المتنقلة ستتواجد في مراكز دوبح بمحافظة عقلة الصقور، وضليع رشيد بمحافظة أبانات، وضيدة بمحافظة الأسياح، والشبيكية بمحافظة الرس.