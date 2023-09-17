أمير المدينة المنورة يرأس الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية

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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمدينة المنورة، اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام المالي 2023م.

وخلال الاجتماع جرى استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث اُنتخِب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة المُقبلة (2023-2027م).

وهنأ سمو أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأعضاء المُنتَخبين بهذه المناسبة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتطوير أعمال وبرامج الجمعية لتعزيز خدماتها الموجهة للمستفيدين، معرباً عن شكره لأعضاء مجلس إدارة المجلس في دورته السابقة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة، وصدرت الموافقة على تكليف مكتب محاسب قانوني معتمد لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية، كما اعتمد المجلس التقارير المالية الختامية للعامين (2021-2022).

وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2023م، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات اللازمة لسرعة البت في الشؤون الاستثمارية، كما استعرضت الجمعية تقريراً يعرض أهم إنجازات الجمعية خلال الدورة الماضية.