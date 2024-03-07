أمير المدينة المنورة يرعى انطلاقة معرض “عقارات المدينة”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، انطلاقة معرض “عقارات المدينة” الذي تنظمه شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وفور وصول سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى مقر الشركة، اطّلع سموه على مكونات المعرض المصاحب الذي يضم 18 جناحاً متنوعاً، واستمع إلى أهداف المعرض المتمثلة في استعراض إسهامات شركات التطوير العقاري للارتقاء بالقطاع العقاري وتأسيس معيار جديد ومختلف لحركة التطوير العمراني، بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات السوق العقاري واستراتيجيات الاستثمار الجديدة وبحث أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في نمو القطاع العقاري.

ثم بُدئ حفل إطلاق المعرض بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن شركة المقر للتطوير والتنمية.

إثر ذلك، ألقى الرئيس التنفيذي للشركة ماجد بن محمد الشلهوب، كلمةً أوضح فيها: أن شركة المقر تسعى إلى تطوير الوجهات الاستثمارية وإتاحة الفرص المتنوعة وتهيئة البيئة المناسبة والمرنة التي تتكامل وتتوافق مع مستهدفات القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث من خلال نموذج تشغيلي مكّن الشركة من إطلاق العديد من الشراكات والمشاريع النوعية المميزة، مشيراً إلى أن المقر ملتزم بالتخطيط الإستراتيجي للمشاريع والشراكة مع الشركات الرائدة في القطاع العقاري والقادرة على تلبية المعايير العالية للجودة والالتزام.

وتحدث الشلهوب خلال كلمته عن الاتفاقيات والمبادرات التي سيتم إطلاقها، من أبرزها اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري لتطوير أكبر مركز معارض ومؤتمرات في المنطقة بالتعاون مع غرفة المدينة، بالإضافة إلى عزم الشركة على تنظيم منتدى المدينة للاستثمار (ميد إنفست) والذي سيتيح فرصة عرض كافة المشاريع والفرص الاستثمارية على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وفي ختام الحفل، سلّم سمو الأمير سلمان بن سلطان، جائزة “هميم” لشركاء شركة المقر للتطوير والتنمية التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لإثراء المحتوى المحلي ودعم المهتمين للمساهمة في تقديم نماذج مبتكرة في التطوير العمراني في المنطقة ولتكون محفزاً لأهالي المنطقة وشركاتها في المشاركة بمراحل التنمية والتطوير.