أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى – عز وجل- أن يتقبل من مقامه الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد الشهر الفضيل وهو يَنعم – أيده الله – بأتم الصحة والعافية.

كما رفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة حلول الشهر الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبل من سموه ومن الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

كما قدّم الأمير سلمان بن سلطان، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة ونحن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار.