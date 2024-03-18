أمير المدينة المنورة يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة

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‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه في الإمارة، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الدكتور عبد الله بن سليمان الحربي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

‎وخلال اللقاء، استعرض سمو أمير منطقة المدينة المنورة، التقرير السنوي للأحوال المدنية الذي يتضمن منجزات الإدارة العامة بالمنطقة والمكاتب التابعة لها، وشاهد سموه عرضاً عن المعلومات الإحصائية عن أداء أعمال الفرع ومؤشرات التشغيل الأساسية خلال العام الماضي 2023م.

‎كما جرى استعراض مستوى التطور التقني الذي تشهده منظومة الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية والتوسع في تقديم تلك الخدمات في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بقطاع الأحوال المدنية، بمتابعة سمو وزير الداخلية.

‎من جهته، قدم مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على اهتمام سموهما بأعمال إدارة الأحوال المدنية وفروعها بمحافظات المنطقة، ومتابعتهما المستمرة لتعزيز الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين على مستوى المنطقة.