أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للنقل، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 100 سائق وسائقة في تطبيقات نقل الركاب، وتعريفهم بأبرز المواقع والمعالم التاريخية والسياحية بالمدينة المنورة، مما يؤهلهم لتعزيز الميزة التنافسية للاستفادة من الفرص المتاحة في خدمات النقل بما يسهم في إثراء الجوانب المعرفية والثقافية لدى الزوار.

وقّع المذكرة من جانب الهيئة العامة للنقل كبير مستشاري قطاع التنظيم بالهيئة المهندس معيض آل سعيد، ومن جانب مركز بحوث ودراسات المدينة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور فهد الوهبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإسهام في تنظيم الإرشاد السياحي، فيما تستهدف مذكرة التفاهم تدريب السائقين والسائقات ضمن برامج تدريبية مكثفة تشمل 7 دورات تعريفية لرفع مستوى الجانب المعرفي للمتدربين بالمعالم الطبيعية، والمساجد التاريخية، والمتاحف، والمعالم الحضارية، إضافة إلى تزويد المتدربين بأسس التعامل والتواصل مع الزوار.

ومن المقرر أن تشمل المسارات الميدانية التي سيتعرف عليها السائقون خلال فترة البرنامج المسار التاريخي الأول الذي يشمل 8 مواقع هي ( المسجد النبوي الشريف – مصليات الأعياد – ميدان الملك عبدالعزيز – مسجد السقيا – قصر عروة – مزرعة عُثمان بن عفان رضي الله عنه – مسجد القبلتين – موقع الخندق )، كما يشمل المسار التاريخي الثاني 8 مواقع أيضاً هي ( مسجد قباء – بئر عذق – مسجد بني أنيف – مسجد الجمعة – بئر غرس – بئر سلمان الفارسي – مسجد الدرع – موقع أحد )، ويشمل المسار الأخير وهو المسار الحضري 5 مواقع هي ( جادة قباء – الحي التراثي – المتاحف – المزارع السياحية – ميدان الملك عبدالعزيز التاريخي ).