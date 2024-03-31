أمير المدينة المنورة يطلق مبادرة “كلنا أهل”

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة “كلنا أهل” التي ينظمها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وتشتمل على 14 مبادرة تنموية بقيمة 5 ملايين ريال.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه مأدبة الإفطار مع الأيتام في القصر الحكومي، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي، وعدد من قيادات فرع الوزارة والداعمين والجمعيات المعنية بشؤون الأيتام.

وتهدف المبادرة إلى توفير البيئة الحاضنة للأيتام التي تساعدهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم المعرفية، وتمكنهم من الاندماج في المجتمع ورفع مستوى جودة الحياة لدى الفئات المستفيدة.

كما سلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، عدداً من الوحدات السكنية للمستفيدين من الأيتام ضمن مبادرة “كلنا أهل”، منوِّهاً سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، مشيداً بدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030.

وكان حفل إطلاق مبادرة “كلنا أهل” قد شهد تنظيم أركان تستعرض مواهب الأيتام المستفيدين من المبادرة، كما ألقى أحد الأبناء كلمة بهذه المناسبة، تحدث فيها عن هذه المبادرة الأبوية الخيرية التي تحظى برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة ودورها في نفوس الأيتام وإدخال الفرحة والسرور عليهم، مشيراً إلى أن ذلك يجسد جانباً من ترابط المجتمع الذي يستمد نهجه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجهة للمستفيدين من الأيتام، وفي نهاية اللقاء، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة، الأيتام المشاركين والداعمين لهذه المبادرة.