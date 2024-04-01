أمير المدينة المنورة يلتقي الأمين العام المُكلّف لدارة الملك عبد العزيز

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم بمكتبه في الإمارة، معالي الأمين العام المُكلّف لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، يرافقه الرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر.

واطّلع سموه ، على عرضٍ عن أبرز الأعمال والمشاريع العلمية التي تنفذها الدارة الخاصة بالسيرة النبوية الشريفة، واستمع إلى شرحٍ عن مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وموسوعة الحج والحرمين الشريفين ودرب الهجرة، ومشروع دروب الحج والسيرة النبوية.

وأعرب سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز , على العناية بالتاريخ الوطني .

من جهته أعرب الدكتور السماري , عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اهتمام سموه البناء بأعمال الدارة، مؤكدًا التزام الدارة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي.