أمير المدينة المنورة يلتقي رئيسة جامعة طيبة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، رئيسة جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، رئيسة اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة، ووفد من أعضاء اللجنة.

‎وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة تجربة اعتماد منظمة الصحة العالمية المدينة المنورة كمدينة صحية، خلال العام 2020، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح في تحقيق المعايير العالمية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، كما تناول اللقاء الأثر الذي تحقق بدعم إمارة المنطقة لأنشطة برنامج المدن الصحية، أحد البرامج الوقائية الهادفة إلى تعزيز الصحة المجتمعية من خلال تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نموذج متكامل قادر على تعزيز الصحة وخفض العبء الاقتصادي على الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‎كما شهد اللقاء، استعراض خطة اللجنة لتجديد اعتماد منظمة الصحة العالمية المدينة المنورة كمدينة صحية، بالإضافة إلى مناقشة دور الفرق المشاركة في التعاون والتنسيق مع أكثر من 22 جهة بهدف تحقيق المعايير المستهدفة في التعليم والصحة والأمن والتطوع والخدمات البلدية والأنشطة الاجتماعية وأنماط الحياة، وغيرها من المؤشرات المرتبطة بشؤون سكّان وزوار المدينة المنورة.

‎وفي ختام اللقاء، قدّمت رئيسة اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة، شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم سموهما للبرنامج ومتابعتهما لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الجوانب الصحية لسكان وزوار المنطقة.