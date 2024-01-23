أمير المدينة المنورة يُهنئ مستشفى الملك فيصل التخصصي لحصوله على جائزة التميّز في تجربة المريض لعام 2023م

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، بمناسبة حصول المستشفى على جائزة التميّز في تجربة المريض لعام 2023م والمقدمة من بريس جيني (Press Ganey) نظير تميزها في رعاية المرضى بالعيادات الخارجية.

وبَارك سمو أمير منطقة المدينة المنورة، جهود إدارة المستشفى وجميع العاملين الذين كان لهم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز بين أفضل 5٪ من مؤسسات الرعاية الصحية عالمياً من إجمالي 1500 مؤسسة صحية مشاركة.

وكان مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة قد نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق مجموعة من المنجزات، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية لسكان وزوار المنطقة بما يتواكب مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الصحي على مستوى المملكة.

يُذكر أن خدمات المستشفى دُشنت في المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام 2021م بطاقة تشغيلية تبلغ 400 سرير، وذلك إثر التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله– بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد في ذلك الوقت إلى مستشفى تخصصي، وضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.