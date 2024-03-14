أمير المدينة يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

‎وخلال اللقاء، رفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، خالص التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مشيراً إلى ما حملته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى المدينة المنورة التي تجسّد مستوى الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة لهذه المدينة المباركة حاضنة ثاني الحرمين الشريفين والعناية بسكاّنها وقاصديهما.

‎كما أوضح الأمير سلمان بن سلطان أن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير الذي تكثر فيه الأعمال الصالحة، داعياً المولى القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرات على الجميع.

‎وكان اللقاء قد شهد استعراض العديد من الموضوعات التي تهمّ منطقة المدينة المنورة في مختلف المجالات التنمويّة والخدميّة، ودور الإدارات الحكوميّة في متابعة الأعمال والإشراف عليها والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والتّكامل بين جميع الجهات.

‎كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، واستمع سموّه إلى عدد من مداخلات الحضور في مختلف المجالات.

‎وفي ختام الجلسة دعا سموّ أمير منطقة المدينة المنورة المولى -عزّ وجل- أن يسدّد خطى القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكلّ خير، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وازدهارها.