أمير المنطقة الشرقية يدشن برامج الوعي الفكري 2024

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, برامج وفعاليات الوعي الفكري 2024, الذي تنظمه إدارة التعليم بالمنطقة في جميع مدراس البنين والبنات.

وقدم مدير التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي خلال التدشين, عرضًا عن البرامج التي ستقدم لبناء شخصيات الطلاب والطالبات وتثقيفهم لبناء عقول واعية معتدلة في المجتمع التعليمي بالتكامل مع القطاعات ذات العلاقة بالمنطقة.

وأكد السعي من خلال البرامج لنشر الوعي في الأوساط التعليمية والوقاية من كل فكر متطرف، مبينًا أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية من خلال برنامج مدارس واعية لتوفير بيئة مدرسية آمنة؛ إضافة إلى بث رسائل إعلامية بعنوان “دقيقة وعي” وتفعيل المناسبات الوطنية لترسيخ قيم المواطنة الصالحة مثل يوم التأسيس؛ واليوم الوطني؛ ويوم العلم؛ وذلك بمشاركة الطلاب؛ إلى جانب إصدار المركز بالتعاون مع هيئة التراث كتيب يبرز المواقع الأثرية في المنطقة الشرقية بعنوان ” معالم “.