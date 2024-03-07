أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 1757 متدربًا ومتدربة من معهد الطاقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية عشر من طلاب وطالبات معهد الطاقة، في الصالة الرياضية الخضراء بالدمام.

وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع المعهد لعددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم في زيادة الفرص المتاحة للمتدربين الجدد مع عددٍ من الجهات، منها: صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة فال العربية، وشركة إن إم دي سي، ومجموعة بن قريعة، ومجموعة الرشيد (ستار)، وشركة لارسن أند توربو العربية، وشركة هيسكو، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة اتحاد المقاولين.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تدريب وتنمية 4395 متدربًا ومتدربة ضمن برنامج دبلوم التدريب المنتهي بالتوظيف، كما تسهم في زيادة معدل التوطين في المملكة بما يتماشى مع مهمة معهد الطاقة في تعزيز عملية توطين الوظائف في القطاع.

وفي الختام كرم سموه رعاة الحفل: البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة بن قريعة ومجموعة العليان.

يذكر أن المعهد حصل منذ تأسيسه في عام 2008 حصل على 14 اعتماداً دولياً، من خلال الالتزام بتوفير طاقات شبابية فنّية عالية الكفاءة، وتخرج منه 13 ألف خرّيج إلى سوق العمل.